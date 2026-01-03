Мэр Шелест рассказал о круглосуточной уборке города

В субботу, 3 января 2026 года, мэр Омска Сергей Шелест сообщил о круглосуточной уборке города.
"Управление дорожного хозяйства и благоустройства, несмотря на новогодние каникулы, работает без выходных, в дневную и ночную смену.
Прометание, уборка тротуаров, отработка противогололедными материалами проезжей части, очистка остановок и пешеходных переходов — вот далеко не полный список задач, которое выполняют специалисты бюджетного учреждения каждый день", — рассказал градоначальник.
Сергей Шелест показал на фото, что техника выполняет работы в темное время суток. На кадрах видна, в частности, машина с щеткой, которая сметает снег с проезжей части.