Ведомства разработают документ, ускоряющий борьбу с кибермошенничеством

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Проект документа стратегического планирования по борьбе с кибермошенничеством, который поможет ускорить расследования, будет разработан до 3 августа, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба Кабмина.
«В 2026 году будет разработан и представлен проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, который позволит сделать работу по борьбе с кибермошенничеством более системной. Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин…», — говорится в сообщении.
«Срок — до 3 августа 2026 года с представлением промежуточного доклада до 12 мая 2026 года», — добавляется в сообщении.