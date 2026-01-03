Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Завершена архитектурная отделка станции «Народное Ополчение»

Работы на станции «Народное Ополчение» Рублeво-Архангельской линии метро выходят на финишную прямую, готовность станции — свыше 75%. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На платформе уже завершили архитектурную отделку. Она будет оформлена в стилистике первых станций Московского метрополитена. Главный акцент — два ряда колонн со встроенной подсветкой. Их установили вдоль платформы таким образом, чтобы они образовывали своды. Полы покрыли светло-серым гранитом, а цоколи путевых стен и колонн — чeрным. Путевые стены облицованы панелями так, чтобы при движении в одну сторону были видны чeрные детали, в другую — красные. Сейчас на станции продолжаются фасадные работы, устройство инженерных сетей и монтаж оборудования», — написал мэр.

«Народное Ополчение» планируется ввести в этом году. Еe открытие сделает метро удобнее для более чем 180 тыс. жителей Хорошeво-Мнeвников. Например, до ММДЦ «Москва-Сити» они смогут добираться в два раза быстрее.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше