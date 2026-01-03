Мурашко исполнил желание мальчика из Краснодара

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко исполнил желание пятилетнего Мирона из Краснодара в рамках акции «Елка желаний», мальчику подарили набор для опытов и конструктор.
Пятилетний Мирон Кузнецов из Краснодара мечтал о наборе для опытов, он — эмоциональный и впечатлительный мальчик, для которого каждый эксперимент становится мощным источником радости и удивления. Подарок от министра здравоохранения ребенку вручил Дед Мороз после спектакля «Щелкунчик 2.0». Там же Мирон с мамой и папой посмотрели видеообращение от Мурашко.
«Дорогой Мирон, поздравляю тебя с наступающим Новым годом. Знаю, что фонд “Круг добра”, который создан по поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, приобрел тебе инновационное лекарство, которое позволяет тебе развиваться и расти наравне со сверстниками. А сегодня, в канун Нового года, мы исполняем твоё желание, твою мечту. Ты хотел приобрести специальный набор реактивов для проведения химических опытов. Мы его тебе дарим, но и надеемся, что возможность попробовать себя в роли химика повлияет в том числе на выбор в последующем твоей специальности», — сказал министр.
Он отметил, что в области медицины такие специалисты нужны для разработки новых лекарственных препаратов и диагностических систем. Министр пожелал Мирону крепкого здоровья и успехов в его пока еще начинающейся, но интересной карьере.
«Нам очень приятно, и мы, конечно… мы воодушевлены, будем стараться… ради будущего поколения медицины. Да, Мирон? Делать опыты, учиться и расти благодаря вот такому окружению. Спасибо министерству, спасибо всем добрым людям. С Новым Годом всех!», — сказала мама Мирона, Инна Кузнецова.