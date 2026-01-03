Умная система для предсказания деформации печатных плат внедрена на производстве

«Ключевая проблема производства заключается в склонности композитных материалов, из которых состоят слои, к деформации. Это, в свою очередь, вызывает смещение проводников и отверстий, приводя к дефектам и браку. В отличие от традиционных методов, которые либо ограничиваются контролем качества уже готовых плат, либо предсказывают деформацию, опираясь только на теоретические расчеты и математические формулы, разработка МАИ опирается на реальные экспериментальные данные. Такой подход обеспечивает более точное прогнозирование и эффективную компенсацию деформаций», — заявил старший преподаватель и инженер кафедры «Цифровые технологии и информационные системы» МАИ Максим Коробков, чьи слова приводятся в сообщении.