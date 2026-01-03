В Госдуме заявили, что меры против «схемы Долиной» могут принять в первом квартале года

Эта мошенническая схема, получившая название после резонансного дела певицы, работает так: продавец, получив деньги за квартиру, отказывается передавать жильё, заявляя, что на момент сделки был под давлением аферистов. Депутаты предлагают несколько барьеров.
Среди ключевых предлагаемых нововведений — введение «периода охлаждения» на неделю, в течение которого деньги покупателя будут заблокированы на специальном депозите до полного оформления сделки. Также рассматриваются требования о фиксации того, что средства перечисляются непосредственно продавцу, а не третьим лицам, и о переводе всех операций на безналичный расчёт. Эти меры, по мнению депутата, должны пресечь возможности для злоупотреблений и повысить прозрачность сделок.
Росреестр ранее опроверг наличие подтверждённых данных о тысячах случаев мошенничества по «схеме Долиной». По мнению ведомства, отсутствие жалоб на работу регистрационной системы в публичном поле говорит о её стабильности. Также отмечается, что законодательство и практика Верховного суда адекватно решают подобные споры. Любые возможные поправки, например, по взаимным выплатам при расторжении сделок, будут носить лишь незначительный процедурный характер.
