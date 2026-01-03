Видео мощных взрывов в столице Венесуэлы появилось в Сети

Мощные взрывы прогремели в столице Венесуэлы Каракасе в ночь на субботу, 3 января. Местные жители выложили в интернет видео произошедшего.
На выложенных в интернет видео можно увидеть и слышать сильные взрывы, окружающие венесуэльскую столицу. В разных концах города видны огромные огненные вспышки взрыва.
Как передает агентство Associated Press, по меньшей мере семь взрывов прогремело в столице Венесуэлы после того, как над ней пролетело несколько самолетов.
В свою очередь, агентство Reuters сообщает, что в результате взрывов была обесточена южная часть города, недалеко от которой расположена крупная военная база.
По данным Flightradar, в небе над Венесуэлой сейчас не наблюдается ни одного самолета.
Напомним, в декабре 2025 года власти США сообщили об ударе по «крупному предприятию» в Венесуэле. Президент США Дональд Трамп уточнил, что удар по объекту нанесен американскими военными в ночное время. Он назвал эту атаку «очень сильной».