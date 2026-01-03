Татарстанцы смогут наблюдать Волчью Луну и звездопад в одну ночь

В ночь с 3 на 4 января татарстанцы смогут увидеть сразу три астрономических события, подробности открыл профессор кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Юрий Нефедьев, их приводит пресс-служба университета.
Первое связано с положением планеты: Земля окажется в перигелии — точке орбиты, максимально близкой к Солнцу, благодаря чему видимый диск звезды достигнет наибольшего в году размера. Дистанция до светила не влияет на смену сезонов и зависит исключительно от наклона земной оси. Зимой Северное полушарие ближе к Солнцу, но получает меньше тепла из-за острого угла падения лучей, а летом, в точке афелия, удаляется на максимальное расстояние.
Второе значительное явлением — полнолуние 3 января (наступит около 13.30 и будет длиться всю ночь, в народе это называют Волчьей Луной).
Нефедьев напомнил: название имеет фольклорные корни, поскольку раньше считали, что в сильные морозы волки подходили к жилью и выли на Луну, хотя вой служит животным средством коммуникации. Январское полнолуние еще называют Медвежьей Луной, Луной домоседа (в холода люди старались не выходить на улицу).
Одновременно достигнет пика метеорный поток Квадрантиды, его активность длится до 7 января. Звездопад возникает при проходе Земли через пылевое облако астероида 2003 EH1 — фрагмента кометы, которую наблюдали 500 лет назад.
Радиант потока — точка вылета метеоров — в созвездии Волопаса, где располагалось ранее ныне отмененное созвездие Стенного Квадранта. Интенсивность потока может доходить до 150 метеоров в час.
Профессор Нефедьев рекомендовал наблюдать явление с 23.00 до 03.00 — радиант в эти часы поднимется максимально высоко над горизонтом. И посоветовал отказаться от оптических приборов, так как телескопы ограничивают поле зрения, а метеоры могут появиться в любой точке небосвода.