Татарстанцы смогут наблюдать Волчью Луну и звездопад в одну ночь

Первое связано с положением планеты: Земля окажется в перигелии — точке орбиты, максимально близкой к Солнцу, благодаря чему видимый диск звезды достигнет наибольшего в году размера. Дистанция до светила не влияет на смену сезонов и зависит исключительно от наклона земной оси. Зимой Северное полушарие ближе к Солнцу, но получает меньше тепла из-за острого угла падения лучей, а летом, в точке афелия, удаляется на максимальное расстояние.