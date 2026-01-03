Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте

В Индонезии вступил в силу новый уголовный кодекс, запрещающий внебрачные половые связи. Об этом сообщает Reuters.
Запрет касается не только граждан страны, но и туристов, включая отдыхающих на популярном острове Бали. За нарушение закона грозит до одного года тюремного заключения.
Однако уголовное дело может быть возбуждено только по заявлению близких родственников одного из партнёров: супруга, детей или родителей.
Кодекс, принятый ещё в 2022 году, также ужесточает наказание за оскорбление президента и государственной идеологии.
