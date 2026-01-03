Воздушное пространство над Венесуэлой опустело на фоне взрывов в Каракасе

Воздушное пространство Венесуэлы полностью очищено от воздушных судов. Такие данные в субботу 3 января показывает международный онлайн-сервис отслеживания полётов Flightradar.
Фото: скриншот сайта flightradar24.com.
Вместе с тем на онлайн-табло аэропорта имени Симона Боливара (CCS) перестала отображаться информация о вылетах и прилётах.
Информация поступает на фоне сообщений о тревожных событиях в столице страны. Как сообщало агентство Reuters, в Каракасе прогремело не менее семи взрывов. Издание также сообщает, что над городом фиксировались пролёты нескольких самолётов. Результатом взрывов, произошедших недалеко от крупной военной базы в южной части столицы, стало отключение электричества в этой области.
На прошлой неделе американские военные нанесли удар по объекту в Венесуэле. По данным президента США Дональда Трампа, было уничтожено «крупное предприятие».