Ричмонд
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии призвал провести заседание ООН из-за ситуации в Венесуэле

Президент Колумбии Густаво Петро в субботу, 3 января, заявил о военном нападении на Венесуэлу и призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в стране.

Президент Колумбии Густаво Петро в субботу, 3 января, заявил о военном нападении на Венесуэлу и призвал провести срочное заседание ООН и Организации американских государств из-за ситуации в стране.

— Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться, — написал политик на своей странице в соцсети X.

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Ранее власти сообщали, что ракета упала 2 января в венесуэльском регионе Альта-Гуахира. Позднее СМИ сообщили, что американские Военно-воздушные силы атаковали военные объекты Венесуэлы. Местные жители слышали взрывы в Эль-Хункито, Ла-Пастора, Макарао, Эль-Атильо, Эль-Маркес и Лос-Руисес.

По данным журналистов, обстрелу также подверглись дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и порт в Каракасе. Согласно информации СМИ, именно авиабаза стала целью американских ударов в Каракасе.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше