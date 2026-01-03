Президент Колумбии призвал провести заседание ООН из-за ситуации в Венесуэле

— Каракас прямо сейчас подвергается нападению. Предупредите весь мир: Венесуэла подверглась нападению! Они ведут ракетный обстрел. Организации американских государств и ООН необходимо немедленно встретиться, — написал политик на своей странице в соцсети X.
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе произошла серия взрывов. Ранее власти сообщали, что ракета упала 2 января в венесуэльском регионе Альта-Гуахира. Позднее СМИ сообщили, что американские Военно-воздушные силы атаковали военные объекты Венесуэлы. Местные жители слышали взрывы в Эль-Хункито, Ла-Пастора, Макарао, Эль-Атильо, Эль-Маркес и Лос-Руисес.
По данным журналистов, обстрелу также подверглись дом министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино Лопеса и порт в Каракасе. Согласно информации СМИ, именно авиабаза стала целью американских ударов в Каракасе.