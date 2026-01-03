В Венесуэле на фоне взрывов слышны выстрелы

Напомним, по данным агентства Associated Press, в столице Венесуэлы прогремело по меньшей мере семь взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов. Тем временем агентство Reuters сообщает, что в результате взрывов была обесточена южная часть города, недалеко от которой находится крупная военная база.