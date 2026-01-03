Ричмонд
В Венесуэле на фоне взрывов слышны выстрелы

Выстрелы слышны в городах Игероте и Ла-Гуайра.

Источник: Комсомольская правда

Местные жители сообщили, что слышали выстрелы в нескольких районах Каракаса, в том числе в городах Игероте и Ла-Гуайра, которые расположены недалеко от венесуэльской столицы. Об этом пишет Bloomberg.

В Каракасе сообщили о громких взрывах и самолетах, пролетавших над городом. Во многих районах города сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением.

Как сообщается, все началось около 2 часов ночи по местному времени, когда жители Каракаса услышали первый звук полета самолета и взрывы. По словам жителей города, взрывы произошли вблизи военных объектов.

Напомним, по данным агентства Associated Press, в столице Венесуэлы прогремело по меньшей мере семь взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов. Тем временем агентство Reuters сообщает, что в результате взрывов была обесточена южная часть города, недалеко от которой находится крупная военная база.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
