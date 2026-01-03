В Венесуэле на фоне взрывов слышны выстрелы

Местные жители сообщили, что слышали выстрелы в нескольких районах Каракаса, в том числе в городах Игероте и Ла-Гуайра, которые расположены недалеко от венесуэльской столицы. Об этом пишет Bloomberg.
В Каракасе сообщили о громких взрывах и самолетах, пролетавших над городом. Во многих районах города сейчас наблюдаются перебои с электроснабжением.
Как сообщается, все началось около 2 часов ночи по местному времени, когда жители Каракаса услышали первый звук полета самолета и взрывы. По словам жителей города, взрывы произошли вблизи военных объектов.
Напомним, по данным агентства Associated Press, в столице Венесуэлы прогремело по меньшей мере семь взрывов после того, как над ней пролетело несколько самолетов. Тем временем агентство Reuters сообщает, что в результате взрывов была обесточена южная часть города, недалеко от которой находится крупная военная база.