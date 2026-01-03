Ричмонд
Над Ростовской областью за ночь сбили два украинских беспилотника

Два беспилотника сбили над Ростовской областью в ночь на 3 января.

Источник: Комсомольская правда

Над Ростовской областью в ночь на субботу, 3 января, дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника, рассказали в Министерстве обороны России.

— Всего за ночь уничтожили 22 БПЛА над несколькими регионами, — говорится в сообщении.

Ведомство уточняет, что 12 дронов сбили над Крымом, шесть — над Краснодарским краем, еще по одному — над Адыгеей и над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что с вечера пятницы, 2 января, БПЛА уничтожали в Сальске, а также в Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. По предварительным данным, пострадавших не было.

При этом в слободе Семено-Камышенской Чертковского района, по словам главы региона, зафиксировали последствия на земле: были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор.

