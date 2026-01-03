В Кольцово установили новые источники бесперебойного питания

В аэропорту Кольцово модернизировали систему резервного электроснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.
Специалисты установили новые источники бесперебойного питания — ИБП. Они сделаны на основе химических элементов. Суммарная электрическая мощность источников составляет 759 кВА. Модернизация была завершена к Новому году.
— Такие источники с энергией от аккумуляторных батарей автоматически вступают в работу в случае полного отключения внешнего электроснабжения, — объяснили в пресс-службе.
ИБП — первая линия защиты. Она поддерживает электропитание всех систем безопасности и производственных систем аэропорта в первые полчаса после отключения, и до запуска промышленных дизельных генераторов. Они тоже имеются в Кольцово. Оборудование произведено в России, заключили представители воздушной гавани.