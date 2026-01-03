В Кольцово установили новые источники бесперебойного питания

ИБП — первая линия защиты. Она поддерживает электропитание всех систем безопасности и производственных систем аэропорта в первые полчаса после отключения, и до запуска промышленных дизельных генераторов. Они тоже имеются в Кольцово. Оборудование произведено в России, заключили представители воздушной гавани.