Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кольцово установили новые источники бесперебойного питания

В Кольцово обновили систему резервного электроснабжения.

Источник: Комсомольская правда

В аэропорту Кольцово модернизировали систему резервного электроснабжения. Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта.

Специалисты установили новые источники бесперебойного питания — ИБП. Они сделаны на основе химических элементов. Суммарная электрическая мощность источников составляет 759 кВА. Модернизация была завершена к Новому году.

— Такие источники с энергией от аккумуляторных батарей автоматически вступают в работу в случае полного отключения внешнего электроснабжения, — объяснили в пресс-службе.

ИБП — первая линия защиты. Она поддерживает электропитание всех систем безопасности и производственных систем аэропорта в первые полчаса после отключения, и до запуска промышленных дизельных генераторов. Они тоже имеются в Кольцово. Оборудование произведено в России, заключили представители воздушной гавани.