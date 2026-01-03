Президент Колумбии сообщил о ракетном ударе по Венесуэле

Срочная новость.
Президент Колумбии заявил о ракетном ударе по столице Венесуэлы.
«В данный момент наносится бомбардировка по Каракасу. Предупреждаю мировое сообщество: начата атака на Венесуэлу. Применяются ракетные удары. Организация американских государств и ООН должны незамедлительно созвать заседание», — заявил он.
Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.Читать дальше