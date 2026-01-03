Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Уголовный кодекс, которые защищают медиков

АЛМАТЫ, 3 янв — Sputnik. Касым-Жомарт Токаев подписал закон о внесении поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которые ужесточают наказания за насилие и жестокость в отношении медицинских работников.
Законопроект предусматривает уголовную ответственность за посягательство на жизнь, здоровье и безопасность медицинских работников, а также водителей бригад скорой медицинской помощи при исполнении ими служебных обязанностей.
В соответствии с предлагаемыми нормами:
за угрозу применения насилия, предусматривается наказание в виде штрафа от 200 до 500 месячных расчётных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 300 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком до 2 лет;
при совершении указанных деяний при отягчающих обстоятельствах наказание ужесточается и составит от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
при применения насилия не опасного для жизни и (или) здоровья, предусматривается наказание в виде штрафа от 500 до 1000 месячных расчётных показателей (МРП), либо исправительных работ в том же размере, либо общественных работ до 600 часов, либо ограничения или лишения свободы сроком от 2 до 3 лет ограничения или лишения свободы;
применение насилия, опасного для жизни и здоровья, будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет, а при наличии отягчающих обстоятельств — от 7 до 12 лет.
По данным министерства здравоохранения, с 2019 года в Казахстане зарегистрировано более 280 фактов нападений на врачей, фельдшеров, медицинских сестёр и других работников системы здравоохранения.