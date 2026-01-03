Группа туристов в Башкирии потерялась на маршруте к водопаду Атыш

Пять человек вышли из деревни Верхние Лемезы утром, а к вечеру должны были вернуться к месту, где их ожидал автобус, однако в назначенное время они не прибыли. Дозвониться до старшего группы не удалось и обеспокоенный водитель автобуса обратился за помощью в экстренные службы.