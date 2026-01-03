Группа туристов в Башкирии потерялась на маршруте к водопаду Атыш

В Архангельском районе Башкирии заблудились туристы, которые 2 января отправились по одному из самых сложных маршрутов — к водопаду Атыш. Об этом сообщил руководитель Госкомитета по ЧС Кирилл Первов.
Пять человек вышли из деревни Верхние Лемезы утром, а к вечеру должны были вернуться к месту, где их ожидал автобус, однако в назначенное время они не прибыли. Дозвониться до старшего группы не удалось и обеспокоенный водитель автобуса обратился за помощью в экстренные службы.
Спасатели Госкомитета по ЧС на снегоходах обследовали маршрут к водопаду, и ночью 3 января в лесном массиве обнаружили потерявшихся.
Как выяснилось, на обратном пути туристы сильно устали и заблудились, они замерзли и двигались крайне медленно. Со слов руководителя группы, без помощи спасателей они бы не смогли самостоятельно вернуться.
На снегоходах спасатели эвакуировали туристов до места, где их ждал автобус. К счастью, в медицинской помощи никто не нуждался.