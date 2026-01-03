Ричмонд
В Омске открылся ещё один каток в центре города

Горожанe уже могут опробовать лёд на новой зимней площадке в центре города.

Источник: Om1 Омск

На улице Партизанской в Омске начал работу каток. Теперь у омичей появилась ещё одна точка для активного зимнего отдыха. Об этом сообщает телеграм-канал «Открытка из Омска».

Каток открыт с понедельника по пятницу с 12:00 до 22:00, а в выходные — с 11:00 до 22:00. Время одного сеанса катания составляет 1 час 30 минут.

Стоимость входа на лёд с прокатом коньков — 450 рублей. Тем, кто приходит со своей экипировкой, билет обойдётся дешевле — 300 рублей.

Напомним, что каток на «Зимнем Любинском» открыли впервые. Полную программу новогодней локации, которая проходит на улице Музейной, можно посмотреть в нашей афише.