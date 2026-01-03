Что делать, если банк заблокировал покупку на маркетплейсе

Чтобы восстановить возможность оплаты, нужно связаться с банком: либо дождаться звонка, либо позвонить самому. При разговоре голосовой помощник уточняет, действительно ли человек сам инициировал покупку и не стал ли жертвой мошенников. Как только клиент подтверждает, что операция легитимна, блокировка снимается.