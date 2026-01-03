Что делать, если банк заблокировал покупку на маркетплейсе

Банки усилили контроль за крупными онлайн-покупками. Клиентам приходится подтверждать платежи по телефону, чтобы разблокировать заказы.
Некоторые российские банки начали блокировать операции при покупке дорогих товаров на маркетплейсах. При попытке оплатить такой заказ система автоматически останавливает транзакцию под предлогом защиты от мошенничества. После этого клиент получает уведомление об отклонении платежа.
Чтобы восстановить возможность оплаты, нужно связаться с банком: либо дождаться звонка, либо позвонить самому. При разговоре голосовой помощник уточняет, действительно ли человек сам инициировал покупку и не стал ли жертвой мошенников. Как только клиент подтверждает, что операция легитимна, блокировка снимается.
Одновременно банк предлагает ознакомиться с типичными схемами обмана и советами по защите от них. Такая проверка применяется только к крупным суммам и направлена на предотвращение несанкционированных трат. Однако это может вызывать неудобства у добросовестных пользователей, передает РИА «Новости».
Арсений Луговой.