Астрономы предсказали появление «Волчьей Луны» в небе над Красноярском

Специалисты обсерватории Университета Решетнёва рассказали о насыщенной программе космических явлений первого месяца года. Жителей края ждут полнолуние, мощный звездопад и уникальное выравнивание планет.
Январь 2026 года станет настоящим подарком для любителей астрономии в Красноярском крае. Эксперты местной обсерватории при Университете Решетнёва составили календарь ярких небесных событий, доступных для наблюдения.
Откроет астрономический сезон первое в году полнолуние пол названием «Волчья Луна». Пик придется на сегодняшний вечер, 3 января.
В эту же ночь достигнет максимума активности метеорный поток Квадрантиды, с частотой до 100 метеоров в час. Однако из-за яркого света полной Луны невооруженным глазом будут хорошо заметны лишь самые яркие «падающие звезды».
10 января наступит лучший период для наблюдения за Юпитером. Планета вступит в противостояние с Солнцем, что сделает её максимально крупной и яркой на ночном небе.
Одним из самых редких явлений месяца станет парад планет 16 января. Меркурий, Венера и Марс выстроятся в одну линию вблизи Солнца. Увидеть это расположение можно будет только с помощью специального телескопа, так как планеты окажутся в луче дневного светила.
Во второй половине месяца любителей астрономии ждут ещё несколько событий.
18 января — пик метеорного потока Гамма-Урса Минорид. Отсутствие лунной подсветки создаст отличные условия для наблюдения.
28 января — перед рассветом произойдет покрытие Луной звездного скопления Плеяды.
29 января — на вечернем небе сразу после заката тесно сблизятся Меркурий и Венера.
Специалисты рекомендуют для наблюдений выезжать за город, где нет засветки от фонарей.
