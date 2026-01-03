Астрономы предсказали появление «Волчьей Луны» в небе над Красноярском

Одним из самых редких явлений месяца станет парад планет 16 января. Меркурий, Венера и Марс выстроятся в одну линию вблизи Солнца. Увидеть это расположение можно будет только с помощью специального телескопа, так как планеты окажутся в луче дневного светила.