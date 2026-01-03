Мэр Омска Шелест поздравил первого новорожденного 2026 года

Родители мальчика уже выбрали ему имя. Малыша назвали Константином, он родился 1 января. Как рассказал Сергей Шелест, мальчик появился на свет здоровым и крепким, 3, 720 кг весом и ростом 54 см. Мама малыша Ксения Евгеньевна и папа Алексей Викторович — коллеги, работают на радиозаводе им. Попова. У мальчика есть старший брат Никита. Ему уже 16 лет и он собирается пойти по стопам родителей — стать инженером.