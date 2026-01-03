Мэр Омска Шелест поздравил первого новорожденного 2026 года

Мэр Омска Сергей Шелест по многолетней традиции поздравил семью, в которой родился первый младенец 2026 года. Малыша и его маму глава города навестил в Городском клиническом перинатальном центре, где новорожденный появился на свет.
Родители мальчика уже выбрали ему имя. Малыша назвали Константином, он родился 1 января. Как рассказал Сергей Шелест, мальчик появился на свет здоровым и крепким, 3, 720 кг весом и ростом 54 см. Мама малыша Ксения Евгеньевна и папа Алексей Викторович — коллеги, работают на радиозаводе им. Попова. У мальчика есть старший брат Никита. Ему уже 16 лет и он собирается пойти по стопам родителей — стать инженером.
«А у новорожденного Константина Алексеевича впереди целая жизнь! Желаю ему, как и всем самым маленьким омичам, доброй и светлой дороги на долгом пути познания, развития и совершенствования. Верю, он обязательном станет достойным гражданином нашей страны и опорой семьи. А счастливым родителям желаю терпения, благополучия, здоровья и всего самого доброго», — поздравил семью мальчика мэр.