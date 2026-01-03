Добрые поступки казахстанцев, которые растрогали страну в 2025 году

76-летний педагог из Коянды.
Ерсин Жусипов уже больше полувека учит детей танцу в селе Коянды. В 76 лет он по-прежнему каждый день начинает в зале, работая с тремя возрастными группами — всего около 70 учеников. Трогательное видео, где хореограф за кулисами подсказывает движения своим воспитанникам, покорило соцсети.
По образованию Ерсин ага — учитель химии и биологии, но однажды, еще в студенчестве, сцена стала делом всей его жизни. Сегодня он руководит ансамблем «Мирас», чьи участники побеждают на республиканских и международных конкурсах, и учит детей не просто движениям, а «душе танца».
Трехлетний казахстанец, который учит взрослых.
Видео, на котором трехлетний Динмухаммед из Атырау собирает мусор после празднования Ораза айта, стало вирусным в соцсетях. Поступок мальчика привлек внимание президента Касым-Жомарта Токаева. Глава государства поблагодарил его родителей за достойное воспитание и любовь ребенка к окружающей среде.
Благодарность от имени президента семье передал аким Атырауской области. Отец мальчика рассказал, что в их семье принято заботиться о чистоте и участвовать в субботниках. Сам Динмухаммед получил подарки, а его история стала напоминанием о том, что даже самые маленькие поступки могут вдохновлять тысячи людей.
Свадьба, которую помогли организовать всем интернетом.
Обычный комментарий в соцсетях неожиданно превратился в коллективный свадебный проект. Казахстанец написал, что хочет сыграть скромную свадьбу и уложиться в минимальный бюджет, не прибегая к кредитам и лишнему пафосу.
Пользователи сети откликнулись мгновенно: одни предложили бесплатную фото- и видеосъемку, другие — музыку, оформление зала, костюм
Мужчина, который спас ребенка под Алматы.
В Карасайском районе Алматинской области местный житель Серикбек Сакайбаев спас 10-летнего мальчика, на которого напали бойцовские собаки. Инцидент произошел на футбольной площадке в селе Жалпаксай, где трое собак вырвались с территории реабилитационного центра и атаковали ребенка.
Сакайбаев бросился на помощь и буквально вырвал мальчика из пасти собак, предотвратив трагедию. За проявленное мужество мужчину наградили благодарственными письмами и денежным вознаграждением, отметив его поступок как пример гражданской ответственности и человеческой отваги.
Талгат Мусирят — герой, вошедший в горящий дом.
В селе Айнабулак Зайсанского района Восточно-Казахстанской области местный житель Талгат Мусирят, рискуя собственной жизнью, спас из горящего дома пожилую женщину и четверых детей еще до прибытия пожарных.
Мужчина проник в сильно задымленное помещение через окно и помог людям выбраться из опасной зоны. За проявленные мужество и самоотверженность Мусиряту вручили медаль МЧС РК «Өртте көрсеткен қайсарлығы үшін». Сам герой отметил, что действовал инстинктивно и не мог остаться в стороне, когда жизни людей были под угрозой.
Бауыржан Жакыпов и спасенные лебеди.
Житель Павлодарской области Бауыржан Жакыпов спас двух лебедей, которые в сильный мороз оказались на обледеневшем озере Сулусор в Баянаульском районе. Мужчина не прошел мимо и помог птицам, оказавшимся в опасной ситуации.
После осмотра ветеринарами лебедей передали в частный питомник недалеко от Павлодара, а в дальнейшем их планируют направить в зоопарк Караганды. Бауыржан признался, что расставаться с птицами было непросто, но он считает, что как гражданин выполнил свой долг.
Бектай Сулейменов — человек, посадивший 2 млн деревьев.
В Кызылординской области экогероем называют аксакала Бектая Сулейменова, который за свою жизнь вырастил не менее 2 млн саженцев. В засушливом и солончаковом Приаралье, где озеленение всегда было вызовом, он десятилетиями сажал деревья, кустарники и цветы, доказывая, что даже этот край можно сделать зеленым.
Более 30 лет Бектай ата ведет собственный питомник «Багбан», откуда саженцы расходятся по Кызылорде и окрестностям. Несмотря на возраст, он до сих пор работает в саду и мечтает создать хвойный оазис для пациентов областного противотуберкулезного диспансера. Его труд стал символом экологической ответственности и любви к родной земле.
Арсен Кабденов — спаситель бездомных животных.
Алматинец Арсен Кабденов, совмещая бизнес и волонтерство, помогает бездомным кошкам и собакам. Вместе с командой из 20 добровольцев он подбирает животных с улиц и отлова, лечит их, обеспечивает передержку и находит новые дома.
За несколько месяцев волонтерам удалось спасти более сотни собак и кошек, многие из которых были больны или пострадали от жестокого обращения. Арсен признается, что действует по принципу «начни с себя» и надеется, что со временем в Казахстане станет больше людей, готовых брать ответственность за тех, кто не может защитить себя сам.
Парень, который помог женщине с коляской.
Видео из соцсетей растрогало тысячи пользователей: молодой парень, заметив женщину в детской коляской, молча остановился и начал расчищать ногами мокрый, тяжелый снег на пешеходном переходе. Он помог пройти через снежную кашу, а в конце — поднял коляску.
Автор видео призналась, что не знает его имени, но хотела, чтобы ролик увидели его родители. Пользователи назвали поступок настоящим примером человечности и отметили, что иногда самые важные герои те, кто просто не проходит мимо.
Пирожки на высоте.
Во время покраски фасада многоэтажки жительница Уральска открыла окно балкона и угостила промышленных альпинистов горячим чаем и домашними пирожками — прямо на высоте.
Видео умилило Казнет. Пользователи писали: «Всем назло, Казахстан», «Чудесно», «У нас в ауле в любой дом зайди, тебя за дастархан посадят и не сможешь никак отказать. Дети в любой дом забегают попить воду или поесть».
