Сергей Шелест поздравил маму первого родившегося омича в 2026 году

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в субботу, 3 января 2026 года, что по доброй многолетней традиции поздравил малыша, который первым появился в новом году на свет в Омске, и его маму.
"Константин родился в Городском клиническом перинатальной центре 1 января. Он здоровый и крепкий ребенок, вес — 3 720 кг и рост — 54 см.
Мама Ксения Евгеньевна и папа Алексей Викторович — коллеги, работают на радиозаводе им. Попова. У мальчика есть старший брат Никита. Ему уже 16, собирается пойти по стопам родителей — стать инженером", — рассказал глава города.
Сергей Шелест пожелал малышу доброй и светлой дороги на долгом пути познания, развития и совершенствования. Градоначальник уверен, что он станет достойным гражданином нашей страны и опорой семьи. Родителям мэр пожелал терпения, благополучия, здоровья и всего самого доброго.