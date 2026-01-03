Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Шелест поздравил маму первого родившегося омича в 2026 году

Мальчик появился на свет в Городском клиническом перинатальном центре.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил в субботу, 3 января 2026 года, что по доброй многолетней традиции поздравил малыша, который первым появился в новом году на свет в Омске, и его маму.

"Константин родился в Городском клиническом перинатальной центре 1 января. Он здоровый и крепкий ребенок, вес — 3 720 кг и рост — 54 см.

Мама Ксения Евгеньевна и папа Алексей Викторович — коллеги, работают на радиозаводе им. Попова. У мальчика есть старший брат Никита. Ему уже 16, собирается пойти по стопам родителей — стать инженером", — рассказал глава города.

Сергей Шелест пожелал малышу доброй и светлой дороги на долгом пути познания, развития и совершенствования. Градоначальник уверен, что он станет достойным гражданином нашей страны и опорой семьи. Родителям мэр пожелал терпения, благополучия, здоровья и всего самого доброго.