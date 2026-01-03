В Таганроге в 2026 году продолжат реставрацию театра стоимостью 575 млн рублей

В Таганроге подвели итоги 2025 года в сфере культуры: на развитие и поддержку отрасли направили более 854 млн рублей, сообщила глава города Светлана Камбулова.
Для жителей Ростовской области одним из главных пунктов стала реконструкция таганрогского театра — объекта культурного наследия: общая стоимость работ составляет 575 млн рублей.
— Завершен первый этап (укрепление фундаментов и усиление грунтов) стоимостью 73,5 млн рублей, — написала Светлана Камбулова.
По словам главы города, театр имени А. П. Чехова получил поддержку по федеральному проекту «Культура малой Родины»: закупили оборудование и поставили два спектакля (общий бюджет — 3,6 млн рублей). Также она отметила, что пять проектов Таганрога получили поддержку Президентского фонда культурных инициатив на сумму 3,3 млн рублей.
Светлана Камбулова добавила, что в 2026 году власти планируют продолжать участие в федеральных программах и приступить к следующему этапу реставрации театра, сохранив за Таганрогом статус «культурной столицы юга России».
