Мишустин поручил усилить борьбу с дропперами

Как отмечал вице-премьер Дмитрий Григоренко, законопроект включает около 20 предложений, среди них: возможность для абонентов блокировать входящие вызовы с зарубежных номеров, обязанность мобильных операторов передавать данные о номерах, с которых совершаются мошеннические вызовы, в реестр ГИС «Антифрод», возможность сообщить о кибермошенничестве через «Госуслуги», ограничение количества виртуальных сим-карт до десяти на человека и другие.