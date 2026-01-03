В Омске сотрудники Росгвардии 370 раз выезжали на помощь медикам

В Управлении вневедомственной охраны Росгвардии по Омской области рассказали об итогах работы в 2025 году. За год сотрудники Росгвардии 370 раз выезжали на помощь медикам.
В автомобилях скорой помощи срабатывали кнопки тревожной сигнализации. Как рассказал представитель Росгвардии, подполковник полиции Евгений Исаев, чаще всего медики использовали тревожную кнопку, чтобы обезопасить себя от нападок пьяных пациентов. Сотрудники Росгвардии сопровождали бригады врачей с нетрезвыми пациентами в медицинские учреждения. В ходе выездов был задержан 31 правонарушитель.
В целом в Омской области кнопками тревожной сигнализации оснащено 114 автомобилей скорой медицинской помощи, пять из них: в Черлакском, Кормиловском, Москаленском и Одесском районах, были приняты под охрану ведомства в прошлом году.