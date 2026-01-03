В Омске сотрудники Росгвардии 370 раз выезжали на помощь медикам

В автомобилях скорой помощи срабатывали кнопки тревожной сигнализации. Как рассказал представитель Росгвардии, подполковник полиции Евгений Исаев, чаще всего медики использовали тревожную кнопку, чтобы обезопасить себя от нападок пьяных пациентов. Сотрудники Росгвардии сопровождали бригады врачей с нетрезвыми пациентами в медицинские учреждения. В ходе выездов был задержан 31 правонарушитель.