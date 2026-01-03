Что изменится в системе образования Казахстана в 2026 году

Кроме того, разработан проект постановления правительства об утверждении концепции единой программы «Дети Казахстана» на 2026−2030 годы, объединяющей действующие меры по защите прав детей и обеспечению их безопасности, доступа к образованию, здравоохранению и социальной поддержке. Продолжается обновление специализированных образовательных организаций, в том числе трансформация школы-интерната им. Абая в школу Абая с обновленным содержанием обучения.