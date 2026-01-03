Калининградстат назвал крупнейшие города Калининградской области

В число самых крупных городов по-прежнему входят Калининград, Советск, Черняховск, Гурьевск, Гусев, Балтийск и Светлый. Об этом говорится в ежегоднике «Калининградская область в цифрах. 2025 год», опубликованном на сайте Калининградстата в конце декабря.