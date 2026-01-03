Калининградстат назвал крупнейшие города Калининградской области

В число самых крупных городов по-прежнему входят Калининград, Советск, Черняховск, Гурьевск, Гусев, Балтийск и Светлый. Об этом говорится в ежегоднике «Калининградская область в цифрах. 2025 год», опубликованном на сайте Калининградстата в конце декабря.
На начало 2025 года численность населения области составляла 1 032 900 человек. 789,2 тыс. человек (76,4% населения) проживали в городах, 243,7 (23,6%) — в сёлах.
По данным службы статистики, численность жителей Калининграда на январь 2025 года составляла 488690 человек. Также в число крупнейших городов входили Советск (38270 чел.), Черняховск (35066 чел.), Гурьевск (28943 чел.), Гусев (28600 чел.), Балтийск (27318 чел.) и Светлый (20754 чел.). Самыми малонаселенными городами стали Приморск (1482 чел.), Краснознаменск (3256 чел.), Нестеров 3293 (чел.), Ладушкин (3612 чел.) и Правдинск (3905 чел.).
Напомним, весной 2025 года областная служба статистики перестала публиковать данные о демографических показателях в связи с распоряжением Правительства РФ о временном приостановлении их предоставления.