На сколько выросли государственные пособия в Казахстане

Прожиточный минимум (ПМ) и месячный расчетный показатель (МРП), которые применяются для расчета некоторых пособий, ежегодно растут. Так, согласно закону РК «О республиканском бюджете на 2026−2028 годы», с 1 января 2026 года каждый из них увеличился на 10%. МРП теперь составляет 4 325 тенге, а ПМ — 50 851 тенге. Соответственно, выросли исчисляемые в них пособия из государственного бюджета.
Пособие для лиц с инвалидностью
Согласно 177 статье «Социального кодекса РК», размер государственного социального пособия для лиц с инвалидностью зависит от группы, причины инвалидности и возраста получателя. Так, детям с инвалидностью до семи лет ежемесячно выплачивается 1,61 ПМ, что в 2026 году составит 81 870,11 тенге. В более старшем возрасте они делятся на группы.
Для детей с инвалидностью с 7 до 18 лет и лицам с инвалидностью с детства I группы пособие составляет 2,2 ПМ (111 872,2 тенге), II группы — 1,83 ПМ (93 057,33 тенге), а III группы — 1,61 ПМ (81 870,11 тенге). Взрослые лица с инвалидностью от общего заболевания I группы получают 2,2 ПМ (111 872,2 тенге), II группы — 1,76 ПМ (89 497,76 тенге), а III группы — 1,2 ПМ (61 021,2 тенге).
Государственные пособия также положены лицам, воспитывающим детей с инвалидностью и ухаживающим за лицами с инвалидностью I группы. Их размер равен 1,61 ПМ (81 870,11 тенге в 2026 году).
Между тем работающие казахстанцы, являющиеся участниками системы обязательного социального страхования, которым установили инвалидность во взрослом возрасте, дополнительно могут получать социальные выплаты по утрате трудоспособности.
Пособие по потере кормильца
На государственные пособия также могут претендовать нетрудоспособные казахстанцы, потерявшие кормильца. Как правило, это дети. Один такой член семьи получает выплату в размере 0,92 ПМ (46 782,92 тенге), два — 1,7 ПМ (86 446,7 тенге), три — 2,25 ПМ (114 414,75 тенге), четыре — 2,6 ПМ (132 212,6 тенге), а пять — 2,75 ПМ (139 840,25 тенге). При наличии шести и более иждивенцев размер пособия по потере кормильца на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 152 553 тенге в 2026 году.
Параллельно с пособием они также могут получать аналогичную социальную выплату. При этом напомним, что выплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца с 1 января 2026 года также выросли на 10%.
Специальное государственное пособие
Некоторые казахстанцы также получают специальное государственное пособие, размер которого исчисляется в месячных расчетных показателях. Соответственно, и оно выросло на 10% с наступившего года. Так, например, ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) выплачивают по 16 МРП в месяц (69 200 тенге в 2026 году), приравненным по льготам к участникам ВОВ — 6,19 МРП (26 771,75 тенге), лицам, удостоенным звания «Халық қаһарманы» — 138,63 МРП (599 574,75 тенге) и так далее.
Единовременные выплаты на погребение
Некоторые казахстанцы также могут рассчитывать на единовременные выплаты на погребение. В частности, их получают лица, похоронившие пенсионера или получателя государственных социальных пособий, в размере 35 МРП (151 375 тенге). В случае смерти ветерана Великой Отечественной войны выплата составит 36,6 МРП (158 295 тенге).
Она, как и вышеуказанная, осуществляется из государственного бюджета. Родственникам, осуществившим погребение лица, имеющего пенсионные накопления, за счет них выплачивается 94 МРП (406 550 тенге), но не более суммы, имеющейся на пенсионном счете.
А в случае смерти казахстанца, оформившего пенсионный аннуитет, выплату на погребение осуществляет страховая компания. Ее размер также равен 35 МРП, что в 2026 году составляет 151 375 тенге.
Таким образом, все выплаты, которые зависят от размеров месячного расчетного показателя и прожиточного минимума в этом году вырастут на 10% в Казахстане.