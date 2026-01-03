На сколько выросли государственные пособия в Казахстане

На государственные пособия также могут претендовать нетрудоспособные казахстанцы, потерявшие кормильца. Как правило, это дети. Один такой член семьи получает выплату в размере 0,92 ПМ (46 782,92 тенге), два — 1,7 ПМ (86 446,7 тенге), три — 2,25 ПМ (114 414,75 тенге), четыре — 2,6 ПМ (132 212,6 тенге), а пять — 2,75 ПМ (139 840,25 тенге). При наличии шести и более иждивенцев размер пособия по потере кормильца на каждого рассчитывается как равная доля от 3 ПМ, или 152 553 тенге в 2026 году.