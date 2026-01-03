Ювелирные изделия будут продаваться по-новому в Беларуси

В Беларуси изменились условия продажи ювелирных изделий с началом действия обязательной маркировки ювелирных условий. Подробности сообщили в Министерстве финансов.
Согласно указу президента, в Беларуси с 1 января 2026-го перед продажей производится обязательная маркировка ювелирных изделий при помощи средств идентификации. Целью маркировки является обеспечение законности оборота ювелирных изделий в стране.
Маркировку будут выполнять при изготовлении ювелирных и иных изделий (кроме индивидуальных заказов), ввозе их в страну для продажи и вывозе в государства, с которыми заключены соглашения о взаимном признании средств идентификации. Также документом определен перечень ювелирных изделий, которые могут быть в обращении без маркировки, способы маркировки. Определен и перечень сведений, которые вносятся в автоматизированную информсистему маркировки, в том числе коды, защищенные материальные носители, знаки защиты и так далее.
Кроме того, установлены образцы защищенного материального носителя и знака защиты, стоимость кода маркировки и тариф на работы по их нанесению.
