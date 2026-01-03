Радость на пару часов: как избежать необдуманных покупок после Нового года

«Если вы покупаете не квартиры и машины, а очередную футболку, безделушку с маркетплейса, то радость от таких покупок длится в лучшем случае день, а то и несколько часов. После этого уровень дофамина резко падает, и психика снова требует “праздника”. Получается бесконечная цепочка импульсивных покупок как зависимость от быстрых гормонов радости. Замкнутый круг», — объяснила психолог.