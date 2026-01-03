На Рождество в Уфе перекроют движение на нескольких улицах

С вечера 6 января в Уфе перекроют движение на нескольких улицах, сообщает мэрия. На ночную службу в Рождество в 19 храмах Уфы соберутся тысячи прихожан.
Проезд будет закрыт с 19:00 6 января до 08:00 7 января на следующих участках:
— ул. Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);
— ул. Бехтерева (от ул. Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);
— ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);
— ул. Амурская и ул. Крестьянская (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);
— местный проезд вдоль дома по ул. Баязита Бикбая, № 32А (соединяющий ул. Баязита Бикбая и ул. Юрия Гагарина).
Уфимцев и гостей города просят учитывать данные ограничения при планировании поездок.