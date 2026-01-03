Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Рождество в Уфе перекроют движение на нескольких улицах

Праздничные службы пройдут в 19 храмах.

Источник: Аргументы и факты

С вечера 6 января в Уфе перекроют движение на нескольких улицах, сообщает мэрия. На ночную службу в Рождество в 19 храмах Уфы соберутся тысячи прихожан.

Проезд будет закрыт с 19:00 6 января до 08:00 7 января на следующих участках:

— ул. Кирова (от ул. Айской до ул. Ветошникова);

— ул. Бехтерева (от ул. Менделеева до дома 1/1 по улице Менделеева);

— ул. Маяковского (от ул. Архитектурной до ул. Калинина);

— ул. Амурская и ул. Крестьянская (вдоль Кафедрального собора Рождества Богородицы);

— местный проезд вдоль дома по ул. Баязита Бикбая, № 32А (соединяющий ул. Баязита Бикбая и ул. Юрия Гагарина).

Уфимцев и гостей города просят учитывать данные ограничения при планировании поездок.