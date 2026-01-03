Ричмонд
В Минске пропала 21-летняя девушка с татуировкой в виде луны

В Минске разыскивают пропавшую перед Новым годом девушку.

Источник: Комсомольская правда

В Минске в розыск объявили пропавшую 21-летнюю девушку. Подробности сообщили в поисково-спасательном отряде «Ангел».

Известно, что 21-летняя Яна Костренкова пропала еще перед Новым годом. Со вторника, 30 декабря, девушка перестала выходить на связь и по месту проживания отсутствует.

Пропавшей минчанке 21 год. Ее рост 180 сантиметров, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темные до плеч. Среди особых примет — татуировки: символ бесконечности на правом запястье и луна на левом плече.

Накануне милиция рассказала о похищении 18-летней девушки в Слуцком районе — дошло до погони и стрельбы.

Также ГАИ показало видео массового ДТП на проспекте Независимости в Минске.

Тем временем МЧС предупредило белорусов о гололедице на дорогах и ветре с метелью на 3 января.