Мэр Верещагин анонсировал первый личный прием красноярцев

Глава Красноярска Сергей Верещагин планирует первый личный прием горожан на последней неделе января. Об этом он сообщил в своих соцсетях.
«Сразу извинюсь, что не смогу одномоментно принять всех желающих», — написал мэр.
Верещагин пообещал, что такие приемы станут регулярными и будут проводиться раз в месяц. Кроме того, в первом квартале нового года мэр запланировал серию открытых встреч с жителями в районах города.
«Сейчас считаю важным услышать вас. Это поможет расставить приоритеты в работе», — отметил глава Красноярска.