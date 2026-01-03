Ричмонд
Мэр Верещагин анонсировал первый личный прием красноярцев

Сергей Верещагин хочет встретиться с красноярцами на последней неделе января.

Источник: Reuters

Глава Красноярска Сергей Верещагин планирует первый личный прием горожан на последней неделе января. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

«Сразу извинюсь, что не смогу одномоментно принять всех желающих», — написал мэр.

Верещагин пообещал, что такие приемы станут регулярными и будут проводиться раз в месяц. Кроме того, в первом квартале нового года мэр запланировал серию открытых встреч с жителями в районах города.

«Сейчас считаю важным услышать вас. Это поможет расставить приоритеты в работе», — отметил глава Красноярска.