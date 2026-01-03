Сибирские студенты разработали аппарат для кормления белок в рощах

Как рассказала РИА Томск руководитель проекта Дарья Быкова, идея объединяет заботу о белках и экологию. «Бутылки обычно есть куда сдавать, но это выглядит как обычные мусорки. А у нас в роще белочки ручные, часто хочется их покормить, но корма с собой нет. Мы решили, что человек за сдачу пластика будет получать вознаграждение», — объяснила студентка.