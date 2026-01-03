Сибирские студенты разработали аппарат для кормления белок в рощах

Установить первый автомат планируют в 2026 году в Университетской роще Томска.
Как рассказала РИА Томск руководитель проекта Дарья Быкова, идея объединяет заботу о белках и экологию. «Бутылки обычно есть куда сдавать, но это выглядит как обычные мусорки. А у нас в роще белочки ручные, часто хочется их покормить, но корма с собой нет. Мы решили, что человек за сдачу пластика будет получать вознаграждение», — объяснила студентка.
Аппарат работает по простому принципу: вместо монет он принимает крышки от пластиковых бутылок и выдает порцию безопасного корма для белок. Собранный пластик планируют использовать как материал для создания новых аналогичных автоматов.
По словам Быковой, команда уже подготовила рабочий прототип. В 2026 году они планируют подать заявку на грант, чтобы установить первый автомат в Университетской роще ТГУ. Если эксперимент окажется успешным, подобные аппараты могут появиться и в других зеленых зонах города.