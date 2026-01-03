Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сибирские студенты разработали аппарат для кормления белок в рощах

Студенты геолого-географического факультета ТГУ разработали вендинговый аппарат, который обменивает пластиковые крышки на специальный корм для белок.

Источник: Пресс-служба Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Установить первый автомат планируют в 2026 году в Университетской роще Томска.

Как рассказала РИА Томск руководитель проекта Дарья Быкова, идея объединяет заботу о белках и экологию. «Бутылки обычно есть куда сдавать, но это выглядит как обычные мусорки. А у нас в роще белочки ручные, часто хочется их покормить, но корма с собой нет. Мы решили, что человек за сдачу пластика будет получать вознаграждение», — объяснила студентка.

Аппарат работает по простому принципу: вместо монет он принимает крышки от пластиковых бутылок и выдает порцию безопасного корма для белок. Собранный пластик планируют использовать как материал для создания новых аналогичных автоматов.

По словам Быковой, команда уже подготовила рабочий прототип. В 2026 году они планируют подать заявку на грант, чтобы установить первый автомат в Университетской роще ТГУ. Если эксперимент окажется успешным, подобные аппараты могут появиться и в других зеленых зонах города.