В Омской области стартовала программа «Земский тренер»

Тренеры, которые переедут работать в сёла или города численностью до 50 тысяч человек, смогут рассчитывать на единовременную выплату размером, как минимум, в миллион рублей. На такие деньги смогут рассчитывать инструкторы и тренеры, фитнес-инструкторы, спортсмены-инструкторы, старшие и обычные тренеры-преподаватели, а также специалисты по организации физкультурно-спортивных мероприятий. Как уверен губернатор, программа станет дополнительной мерой поддержки кадров и позволит укрепить спортивную инфраструктуру на местах.