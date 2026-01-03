В Омской области стартовала программа «Земский тренер»

С нового года в Омской области запустилась программа «Земский тренер», которая направлена на развитие спорта в малых городах и сёлах. Она позволит привлечь в муниципалитеты квалифицированных специалистов в сфере физической культуры и спорта. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Тренеры, которые переедут работать в сёла или города численностью до 50 тысяч человек, смогут рассчитывать на единовременную выплату размером, как минимум, в миллион рублей. На такие деньги смогут рассчитывать инструкторы и тренеры, фитнес-инструкторы, спортсмены-инструкторы, старшие и обычные тренеры-преподаватели, а также специалисты по организации физкультурно-спортивных мероприятий. Как уверен губернатор, программа станет дополнительной мерой поддержки кадров и позволит укрепить спортивную инфраструктуру на местах.
По аналогичной схеме не первый год в нашей области работают две другие программы: «Земский учитель» и «Земский доктор». Инициатива «Земский тренер» реализуется в рамках нацпроекта «Кадры» и государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».