В екатеринбургских роддомах новорожденных нарядили в новогодние костюмы

Выписка малыша в столь знаменательный период — на стыке двух лет — это прекрасный повод подарить родителям двойную радость. Мы хотим, чтобы этот день стал для них не просто началом новой главы, а символом обновления, новых надежд и незабываемых впечатлений, связанных с появлением их крохи.
ЕАН писал, что в Свердловской области за первые шесть часов 2026 года на свет появились десять детей: пять мальчиков и пять девочек. Первый ребенок родился в 00:10 в екатеринбургской Городской клинической больнице № 40. Это мальчик, он стал третьим в своей семье.
В 2025 году в Свердловской области значительно увеличилось число многодетных семей: 6170 женщин стали матерями в третий раз, 969 уральских женщин родили в пятый раз, 351 семья стала больше на шестого ребенка, 126 женщин родили седьмого малыша, 63 ребенка стали восьмыми в своих семьях, 19 появились на свет девятыми, а 24 стали десятыми и более по счету в своих семьях.