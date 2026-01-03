В екатеринбургских роддомах новорожденных нарядили в новогодние костюмы

В 2025 году в Свердловской области значительно увеличилось число многодетных семей: 6170 женщин стали матерями в третий раз, 969 уральских женщин родили в пятый раз, 351 семья стала больше на шестого ребенка, 126 женщин родили седьмого малыша, 63 ребенка стали восьмыми в своих семьях, 19 появились на свет девятыми, а 24 стали десятыми и более по счету в своих семьях.