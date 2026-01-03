Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковальчук: ядерная энергетика переживает ренессанс как самая экологически чистая

Как пояснил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», любое сжигание топлива выбрасывает CO2, оксиды азота и прочую «грязь» в атмосферу, при этом атомный реактор не сжигает ничего.

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Ядерная энергетика переживает мировой ренессанс как самая экологически чистая. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

«Атомная энергетика сейчас набирает обороты и переживает своего рода ренессанс как самая экологически чистая из мощных генераций. Почему? Любое сжигание топлива — угля, газа — потребляет кислород и выбрасывает CO2, оксиды азота и прочую “грязь” в атмосферу. Атомный же реактор ничего не сжигает — в нем делятся ядра атомов, летят нейтроны и выделяется тепло. Никаких выбросов парниковых газов. Конечно, при этом остается отработавшее ядерное топливо, содержащее радиоактивные продукты деления, но его объем сравнительно невелик, и эту проблему можно решить», — сказал он.

Узнать больше по теме
Биография Михаила Ковальчука
Выдающийся физик, ведущий ученый в сфере кристаллографии и глава Курчатовского института — профессор Михаил Ковальчук блестяще популяризировал науку. Он начинал карьеру стажером, а позже заложил основу новой методики исследования структуры вещества.
Читать дальше