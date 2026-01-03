Ковальчук: ядерная энергетика переживает ренессанс как самая экологически чистая

«Атомная энергетика сейчас набирает обороты и переживает своего рода ренессанс как самая экологически чистая из мощных генераций. Почему? Любое сжигание топлива — угля, газа — потребляет кислород и выбрасывает CO2, оксиды азота и прочую “грязь” в атмосферу. Атомный же реактор ничего не сжигает — в нем делятся ядра атомов, летят нейтроны и выделяется тепло. Никаких выбросов парниковых газов. Конечно, при этом остается отработавшее ядерное топливо, содержащее радиоактивные продукты деления, но его объем сравнительно невелик, и эту проблему можно решить», — сказал он.