Ковальчук: малую АЭС «Елена-АМ» могут построить на Чукотке и в Якутии

«Мы разрабатываем как раз малые атомные станции для удаленных территорий. “Елена-АМ” — компактная АЭС малой мощности (порядка 1−5 МВт) — создана специально для суровых условий Арктики. Такая станция не требует постоянного персонала: привез готовый реактор, подключил — и он десятилетиями работает, снабжая поселок электричеством и теплом, на 40 лет ресурса хватает. Полностью саморегулируемая и безопасная установка. Росатом сейчас рассматривает пилотное строительство такого типа станции на Чукотке и в Якутии, так что к моменту, когда понадобятся северные города, технология уже будет обкатана», — сказал он.