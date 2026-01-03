Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ковальчук: малую АЭС «Елена-АМ» могут построить на Чукотке и в Якутии

Как отметил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», это будет пилотное строительство, а «когда понадобятся северные города, технология уже будет обкатана».

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Создаваемая для Арктики АЭС малой мощности «Елена-АМ» может быть в качестве пилотной построена на Чукотке и в Якутии, сообщил в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

«Мы разрабатываем как раз малые атомные станции для удаленных территорий. “Елена-АМ” — компактная АЭС малой мощности (порядка 1−5 МВт) — создана специально для суровых условий Арктики. Такая станция не требует постоянного персонала: привез готовый реактор, подключил — и он десятилетиями работает, снабжая поселок электричеством и теплом, на 40 лет ресурса хватает. Полностью саморегулируемая и безопасная установка. Росатом сейчас рассматривает пилотное строительство такого типа станции на Чукотке и в Якутии, так что к моменту, когда понадобятся северные города, технология уже будет обкатана», — сказал он.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше