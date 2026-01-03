Ричмонд
Ковальчук: сверхкрупные города в будущем не будут нужны

Автоматизация производства, цифровая связь позволяют людям комфортно жить и вне мегаполисов, считает президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт».

МОСКВА, 3 января /ТАСС/. Сверхкрупные города в будущем не будут нужны. Такое мнение высказал в интервью ТАСС президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук.

«Видите, современные технологии вообще изменили подход к расселению. Автоматизация производства, цифровая связь позволяют людям комфортно жить и вне мегаполисов. Раньше завод требовал собрать тысячи рабочих вокруг, а сейчас роботизированному предприятию достаточно нескольких инженеров в цехе. Образование и медицина тоже идут в онлайн. Поэтому в будущем сверхкрупные города не будут нужны — наоборот, лучше распределить население по территории. Особенно для нашей страны это актуально — земель много, почему бы не создать сеть современных малых городов по всей стране? Скажем так: технологически мы готовы помочь их построить хоть завтра — все нужные наработки имеются», — сказал он.

