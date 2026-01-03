В Башкирии стало меньше детей-сирот

Сейчас на попечении государства находится 9 263 ребенка. Большая часть из них, 94,1%, воспитываются в приемных, опекунских и усыновивших семьях. Такие данные озвучила министр семьи, труда и соцзащиты РБ Ленара Иванова. По ее словам, на 16% уменьшилось количество ребят, которые живут в детских учреждениях в ожидании новой семьи. За последние пять лет количество детей-сирот в республике сократилось на 19%.