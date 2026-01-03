Ричмонд
В Башкирии стало меньше детей-сирот

В 2025 году число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Башкирии сократилось на 6,7%.

Источник: Пресс-служба / Министерство семьи, труда и соцзащиты населения РБ

Сейчас на попечении государства находится 9 263 ребенка. Большая часть из них, 94,1%, воспитываются в приемных, опекунских и усыновивших семьях. Такие данные озвучила министр семьи, труда и соцзащиты РБ Ленара Иванова. По ее словам, на 16% уменьшилось количество ребят, которые живут в детских учреждениях в ожидании новой семьи. За последние пять лет количество детей-сирот в республике сократилось на 19%.

Наблюдается и снижение числа так называемых «социальных» сирот — детей, чьи родители живы, но не могут о них заботиться. Их доля среди вновь выявленных случаев сократилась с 61% до 55,6%.

«Наша цель проста и понятна — чтобы у каждого ребёнка был свой дом. За цифрами мы видим главное: всё больше детей его обретают», — отметила министр.

Ленара Иванова отметила, что с 1 июня 2025 года в регионе увеличилась сумма ежемесячного пособия на содержание детей в замещающих семьях на 16,6%.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии 14 детей-сирот получили квартиры.