Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шахтах ограничили водоснабжение из-за порыва трубопровода

Жители района ул. Ивановской в Шахтах Ростовской области останутся без воды 3 января с 10:00 до 17:00. Ограничения связаны с аварийно-восстановительными работами по устранению повреждения трубопровода на улице Ивановской, 44.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила министр регионального ЖКХ Антонина Пшеничная. По ее словам, ремонтные работы планируется завершить к 17:00 того же дня.

Для жителей пострадавших домов организован подвоз воды. Заявки принимаются по тел. 89298202167.