Под Новосибирском построят 25-метровый бассейн почти за 400 млн рублей

Подрядчик определён по итогам аукциона и предложил цену ниже начальной.
В конкурсе участвовали четыре компании. Стартовая стоимость контракта составляла 397,5 миллиона рублей, однако победитель снизил цену до 367 734 595 рублей.
За эти средства подрядчик выполнит проектирование, проведёт инженерные изыскания и возведёт объект. В здании бассейна предусмотрены ванна на четыре дорожки и тренажёрный зал.
Срок службы объекта заявлен не менее 50 лет. Завершить строительство планируется в декабре 2027 года. Заказчиком проекта выступает Министерство строительства Новосибирской области.