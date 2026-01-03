Ричмонд
Под Новосибирском построят 25-метровый бассейн почти за 400 млн рублей

В посёлке Коченёво Новосибирской области планируется строительство бассейна длиной 25 метров.

Источник: Unsplash

Подрядчик определён по итогам аукциона и предложил цену ниже начальной.

В конкурсе участвовали четыре компании. Стартовая стоимость контракта составляла 397,5 миллиона рублей, однако победитель снизил цену до 367 734 595 рублей.

За эти средства подрядчик выполнит проектирование, проведёт инженерные изыскания и возведёт объект. В здании бассейна предусмотрены ванна на четыре дорожки и тренажёрный зал.

Срок службы объекта заявлен не менее 50 лет. Завершить строительство планируется в декабре 2027 года. Заказчиком проекта выступает Министерство строительства Новосибирской области.