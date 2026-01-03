Ричмонд
Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре и гололеде

В Ростовской области ожидаются сильный ветер и гололед 3−4 января.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 3−4 января ожидаются сильный ветер и гололед, предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на Ростгидромет.

Неблагоприятные погодные условия прогнозируют с 16−19 часов 3 января и до конца суток, а также ночью, днем и вечером 4 января.

— Ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром 15−20 м/с, ночью и утром 4 января до 23 м/с, — говорится в сообщении ведомства.

В МЧС призвали жителей региона быть осторожными на улице и на дорогах, а также держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Из-за гололеда и ветра возможны осложнение движения и локальные повреждения из-за налипания мокрого снега.

Ранее синоптики сообщали, что в утром понедельник, 5 января, ожидается дождь.

