Жителей Ростовской области предупредили о сильном ветре и гололеде

В Ростовской области 3−4 января ожидаются сильный ветер и гололед, предупредили в ГУ МЧС России по Ростовской области со ссылкой на Ростгидромет.
Неблагоприятные погодные условия прогнозируют с 16−19 часов 3 января и до конца суток, а также ночью, днем и вечером 4 января.
— Ожидаются гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром 15−20 м/с, ночью и утром 4 января до 23 м/с, — говорится в сообщении ведомства.
В МЧС призвали жителей региона быть осторожными на улице и на дорогах, а также держаться подальше от деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи. Из-за гололеда и ветра возможны осложнение движения и локальные повреждения из-за налипания мокрого снега.
Ранее синоптики сообщали, что в утром понедельник, 5 января, ожидается дождь.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также.
В трех районах Ростовской области сбили БПЛА.