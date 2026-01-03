Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске «Чебурашка 2» стал лидером новогоднего кинопроката

1 января в кинопрокат вышли три долгожданных российских фильма для детей: «Чебурашка 2», «Простоквашино» и «Буратино».

Источник: Аргументы и факты

Согласно данным ЕАИС, новосибирцы активно начали новый год с похода в кино, и за первые два дня января эти фильмы собрали более 69 тысяч зрителей, пишет infopro54.

Лидером проката стал «Чебурашка 2», который за два дня привлек более 36 тысяч зрителей и собрал свыше 24 миллионов рублей. На втором месте оказалась «Простоквашино» с 18,4 тысячи зрителей и сборами в 12,2 миллиона рублей. Замкнул тройку лидеров «Буратино», который посмотрели 15,4 тысячи человек и собрал 10,4 миллиона рублей.

Такой интерес к детским фильмам наблюдается не только в Новосибирске, но и по всей стране.