В Новосибирске «Чебурашка 2» стал лидером новогоднего кинопроката

Согласно данным ЕАИС, новосибирцы активно начали новый год с похода в кино, и за первые два дня января эти фильмы собрали более 69 тысяч зрителей, пишет infopro54.
Лидером проката стал «Чебурашка 2», который за два дня привлек более 36 тысяч зрителей и собрал свыше 24 миллионов рублей. На втором месте оказалась «Простоквашино» с 18,4 тысячи зрителей и сборами в 12,2 миллиона рублей. Замкнул тройку лидеров «Буратино», который посмотрели 15,4 тысячи человек и собрал 10,4 миллиона рублей.
Такой интерес к детским фильмам наблюдается не только в Новосибирске, но и по всей стране.