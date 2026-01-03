В Новосибирске «Чебурашка 2» стал лидером новогоднего кинопроката

Лидером проката стал «Чебурашка 2», который за два дня привлек более 36 тысяч зрителей и собрал свыше 24 миллионов рублей. На втором месте оказалась «Простоквашино» с 18,4 тысячи зрителей и сборами в 12,2 миллиона рублей. Замкнул тройку лидеров «Буратино», который посмотрели 15,4 тысячи человек и собрал 10,4 миллиона рублей.