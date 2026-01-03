В Омске снова выросли цены на бензин. Почём теперь топливо?

На омских заправках продолжают расти цены на топливо. По данным на 2 января 2026 года, больше всего подорожание заметно на АЗС «Газпромнефть», где цены выросли практически на все виды топлива.
Так, бензин марки А-92 теперь стоит 58,58−59,2 рубля за литр (+1,10 рубля от минимальной цены), А-95 — 63,19−63,79 рубля (+1,18 ₽). Выросла цена и на премиальные марки: G-95 стоит 64,49−65,09 рубля (+1,18 ₽), G-100 — 83,77−84,22 рубля (+1,37 ₽). Дизель подорожал до 75,74−76,36 рубля (+1,23 ₽), а газ — до 21,4−21,65 рубля (+0,35 ₽).
Незначительное повышение цен за сутки зафиксировано на АЗС «Татнефть»: АИ-92 и АИ-95 подорожали на 20 копеек. АИ-92 теперь стоит 57,59−58,25 ₽, АИ-95 — 62,11−62,5 ₽
Цены на АЗС «Топлайн» и «Юнигаз» остались без изменений по сравнению с 1 января.
На «Юнигазе» бензин А-92 UNI по-прежнему стоит 58,67 рубля, А-92 «Евро» — 57,82 рубля, А-95 UNI — 63,62 рубля. Литр газа стоит 22,25 ₽, дизель «Евро» и зимний дизель — 74,67 ₽, зимний дизель UNI — 75,92 ₽, арктический дизель «Евро» — 79,97 ₽
На «Топлайне»: А-92 — 57,79−58,79 ₽, А-92 Reactive — 59,09−59,54 ₽, А-95 — 62,31−63,31 ₽, А-95 Reactive — 63,61 ₽, А-98 — 81,4 ₽, газ — 22,25−24,25 ₽, дизель — 74,67−75,77 ₽, метан — 30,14−30,37 ₽.