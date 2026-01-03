В каникулы пермский аэропорт запустил специальные новогодние рейсы

В новогодние каникулы пермский аэропорт «Большое Савино» сообщил о запуске специальных рейсов в два уникальных направления: Ярославль и Сухум. Эти маршруты обещают подарить пассажирам возможность насладиться зимним волшебством и теплым гостеприимством.
— Ярославль — это жемчужина Золотого кольца России. Здесь зимняя сказка оживает среди снежных куполов церквей, уютных улочек и праздничных ярмарок, где можно найти множество уникальных сувениров и насладиться атмосферой праздника, — говорится в т-г канале пермского аэропорта. — А Сухум, в свою очередь, предложит посетителям мягкий субтропический климат даже зимой и живописные набережные, где можно отдохнуть и насладиться красотой природы Абхазии. Это идеальное место для тех, кто хочет сбежать от холодов и окунуться в тепло и радушие местных жителей.
Полетную программу выполняет авиакомпания «РусЛайн» на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier.
Расписание рейсов выглядит следующим образом:
— Пермь — Ярославль — Пермь: 6 и 8 января.
— Пермь — Сухум — Пермь: 3, 4, 10 и 11 января.
Актуальную информацию о наличии билетов и их стоимости можно уточнить у авиаперевозчика.