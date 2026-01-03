Ричмонд
В каникулы пермский аэропорт запустил специальные новогодние рейсы

Из Перми можно напрямую улететь в Ярославль и Сухум.

Источник: Комсомольская правда

В новогодние каникулы пермский аэропорт «Большое Савино» сообщил о запуске специальных рейсов в два уникальных направления: Ярославль и Сухум. Эти маршруты обещают подарить пассажирам возможность насладиться зимним волшебством и теплым гостеприимством.

— Ярославль — это жемчужина Золотого кольца России. Здесь зимняя сказка оживает среди снежных куполов церквей, уютных улочек и праздничных ярмарок, где можно найти множество уникальных сувениров и насладиться атмосферой праздника, — говорится в т-г канале пермского аэропорта. — А Сухум, в свою очередь, предложит посетителям мягкий субтропический климат даже зимой и живописные набережные, где можно отдохнуть и насладиться красотой природы Абхазии. Это идеальное место для тех, кто хочет сбежать от холодов и окунуться в тепло и радушие местных жителей.

Полетную программу выполняет авиакомпания «РусЛайн» на комфортабельных 50-местных самолетах Bombardier.

Расписание рейсов выглядит следующим образом:

— Пермь — Ярославль — Пермь: 6 и 8 января.

— Пермь — Сухум — Пермь: 3, 4, 10 и 11 января.

Актуальную информацию о наличии билетов и их стоимости можно уточнить у авиаперевозчика.

