«Равнодушно сказали: “Хорошо, ждите”. Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт рассказала, как начала работать на телевидении

Пресс-секретарь Эйсмонт сказала, как попала на белорусское телевидение.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт рассказала, как попала на телевидение, пишет БелТА.

Об этом пресс-секретарь белорусского президента вспомнила в документальном фильме «70 лет вместе с вами! Юбилей Белорусского телевидения», который отметили 1 января 2026-го.

Пресс-секретаря президента Наталью Эйсмонт белорусский телезритель помнит в качестве тележурналистки Натальи Кирсановой. Этот телевизионный псевдоним она взяла, еще будучи студенткой Академии искусств, став совмещать учебу и работу на телевидении на четвертом курсе.

Наталья Эйсмонт на четвертом курсе начала совмещать учебу и телевидение. Фото: стоп-кадр | архив Белтелерадиокомпании.

Наталья Эсймонт рассказала, что хорошо помнит суфлер, листы, сам стол и обстановку, царившую на телевидении. И вспомнила, с чего началась ее работа на телевидении.

— Мне дали прочитать текст — прочитала. После этого абсолютно, скажем мягко, мне спокойно и, честно говоря, где-то равнодушно сказали: «Хорошо, ждите. У нас людей много на телевидении работать хотят, мы вам позвоним», — отметила она.

Обратную связь она получила, не успев доехать домой. Уже вечером позвонили, и пригласили девушку начать обучение в Белтелерадиокомпании со стажировки.

— Если все будет хорошо — сесть в кресло ведущего новостей, — поделилась воспоминаниями пресс-секретарь президента.

Ранее пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что смотрит по телевизору Александр Лукашенко: «В какой стране мира мы бы ни находились».

