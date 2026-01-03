Ричмонд
Светящийся поезд запустили между Красноярском и Дивногорском на каникулах

Необычный состав с праздничной иллюминацией будет курсировать по популярному маршруту.

Источник: Аргументы и факты

На время новогодних праздников между Красноярском и Дивногорском запустили специальный тематический состав — «светящийся поезд». Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской пригородной пассажирской компании.

Ярко украшенный состав электрички, состоящий из четырёх вагонов с праздничной иллюминацией, будет перевозить пассажиров во время новгодних каникул, но не каждый день. Ближайшие рейсы запланированы на 3, 4, 5 и 7 января.

Расписание движения «светящегося поезда»:

Отправление из Красноярска — 17:56.

Отправление из Дивногорска — 19:15.

Несмотря на особое оформление стоимость проезда в таком составе остаётся стандартной и соответствует тарифу обычной пригородной электрички. Это позволяет сделать новогоднюю поездку доступной для всех желающих.

