Светящийся поезд запустили между Красноярском и Дивногорском на каникулах

На время новогодних праздников между Красноярском и Дивногорском запустили специальный тематический состав — «светящийся поезд». Об этом сообщили в пресс-службе Красноярской пригородной пассажирской компании.
Ярко украшенный состав электрички, состоящий из четырёх вагонов с праздничной иллюминацией, будет перевозить пассажиров во время новгодних каникул, но не каждый день. Ближайшие рейсы запланированы на 3, 4, 5 и 7 января.
Расписание движения «светящегося поезда»:
Отправление из Красноярска — 17:56.
Отправление из Дивногорска — 19:15.
Несмотря на особое оформление стоимость проезда в таком составе остаётся стандартной и соответствует тарифу обычной пригородной электрички. Это позволяет сделать новогоднюю поездку доступной для всех желающих.
