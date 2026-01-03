Из молдавских магазинов отзывают партию куриных яиц — в них выявлено запрещенное вещество: Покупателей просят их не есть и вернуть купленный товар

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает, что один из операторов пищевой отрасли отзывает из продажи куриные яйца с маркировкой 3 MD BR 004 и минимальным сроком годности с 10.01.2026 по 27.01.2026 включительно.
В результате служебного расследования, проведенного инспекторами ANSA, и лабораторных анализов в пробах кормов, пробах сыворотки и пробах яиц было выявлено запрещенное к ветеринарному применению фармакологически активное вещество — метронидазол.
Потребителей, которые приобрели продукцию из указанных партий, призывают не употреблять ее и вернуть в торговую точку, где она была куплена.
