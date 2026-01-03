Из молдавских магазинов отзывают партию куриных яиц — в них выявлено запрещенное вещество: Покупателей просят их не есть и вернуть купленный товар

Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) сообщает, что один из операторов пищевой отрасли отзывает из продажи куриные яйца с маркировкой 3 MD BR 004 и минимальным сроком годности с 10.01.2026 по 27.01.2026 включительно.